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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Van’da korkutan yangın

Van’da korkutan yangın

Yangından görüntü

Trol 

-Ekiplerin müdahalesi
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.Alınan bilgilere göre olay, Şemsibey Mahallesi’ndeki Şantiye mevkiinde meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.
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