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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Van’da kar yağışı ve yoğun sis

- Van’da kar yağışı ve yoğun sis

Sisin çöktüğü karayolu

( VAN ) Van’da kar yağışı ve yoğun sis VAN

Kar Yağışı 


- Van’da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Muradiye ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Van-Muradiye Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, olası bir kazaya mahal vermemek amacıyla hız limitlerini düşürdüler. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, yetkililer sürücülerin takip mesafelerini koruyarak dikkatli bir şekilde trafikte ilerlemesini istedi.
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