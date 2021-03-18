Van’da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi

-kar yağışı altında seyreden araçlar

-Sis ve kar yağışı

-Kurubaş Geçidi tabelası



( VAN )- Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray tolu ulaşıma kapandı VAN



- Van’da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi. Van-Hakkari Karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor. “Bahçesaray yolu ulaşıma kapalı” Sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklara devam eden kar yağışı Van-Bahçesaray Karayolu'nun kapanmasına neden olurken, kar yağışı Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi güzergahında bulunan Tendürek Dağı’nda araçlar kontrollü şekilde seyrediyor. Karayolları 11 Van Bölge Müdürlüğü ekipleri Van’ı çevre illere bağlayan yollarda tedbir alarak kar temizleme çalışmalarını yürütüyor.



loading...