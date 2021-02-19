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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Van’da kar yağışı

Van’da kar yağışı

Kar yağışı görüntüsü

Kış Mevsimi Yağan Kar Yağışı 

-Kar yağan caddelerden görüntü
-İnsanların Karda yürüme görüntüsü
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van kent merkezinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düştüğü Van’da, kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi. İklim değişikliği nedeniyle son zamanların en sıcak kış mevsimini yaşayan Van’da, kar yağışı belli aralıklarla yağmaya başladı.
107 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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