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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Van’da inci kefali denetimi

Van’da inci kefali denetimi

Balıkçılardan görüntü

İnci Kefali Jandarma Su Ürünleri Av Yasağı Balık Avı 

-Balık tezgahlarından görüntü
-Balıklardan detaylar
-Denetimler
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıkçı tezgâhlarında yer alan deniz ürünü ile Van Gölü’nün endemik türü olan inci kefali balığı denetimlerini sıkılaştırdı. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, av yasağı döneminde olduğu gibi avlanma döneminde de denetimlerini sürdürüyor. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan su ürünleri denetimleri Van'da da yapıldı. Denetimler çerçevesinde perakende satış yerleri ve balık depoları kontrol edildi. Öğle saatlerinde eş zamanlı başlayan denetimler kapsamında; tezgahların hijyenliği, balıkların boyları ölçüldü ve tazelik durumu incelendi. Yapılan denetimlerde balıkların asgari boyunun üzerinde olduğu ve kentteki balıkçıların kurallara uyduğu gözlemledi. Düzenli denetimlerle kaçak balık avının önüne geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve diğer ilgili kurumların av yasağı öncesi ve sonrası denetimleri kararlıkla sürdürmesi olumlu sonuçlar doğuruyor. Vatandaşın sağlığı için Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekibinin yaptığı denetimlerinde taze olmayan balıklar ise tezgahlardan kaldırıldı. Yapılan denetimleri olumlu karşılayan ve her denetim sonrası kuralları anımsayarak riayet ettiklerini ifade eden balıkçılar ise son dönemlerde hem balıkçıların hem de perakende satış noktaların bilinçlendiğini söyledi.

(YLM-MSA-Y)
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