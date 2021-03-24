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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da fırtına çatıları uçurdu

Van’da fırtına çatıları uçurdu

Gece saatlerinde etkisini sürdüren fırtınadan görüntü

Sağanak Yağış Nadan 

-Yere düşen çatılardan ve tahtalardan görüntü
-Zarar gören araçlar
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’da etkili olan fırtına çatıları uçururken, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Van’da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken, yol kenarında park edilen araçlar ise hasar gördü. Edremit ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Edremit ilçesindeki bazı konutların çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmadığı olayda, çatıların üzerine düştüğü araçlar ise hasar gördü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyu devam edeceğini ifade ederken, özellikle sağanak yağış noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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