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Van’da ezanı güzel okuma yarışması Türkiye finali yapıldı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Van’da ezanı güzel okuma yarışması Türkiye finali yapıldı

Van’da ezanı güzel okuma yarışması Türkiye finali yapıldı

Camiden görüntü

Yarış İpekyolu İlahi 

-Cami içinden görüntü
-Konuşmalardan görüntü
-Yarışmadan görüntü
-Cemaatten görüntü

( VAN - ÖZEL) VAN

- Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘17. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’ Van’da yapıldı. ‘17. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’ Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ulu Camiinde yapıldı. Jüriliğini Dr. Öğretim Üyesi faysal Arpaguş, Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Doç. Dr. Fatih Koca, Hadi Duran ve Ali Osman Alaca'nın üstlendiği yarışmaya 10 bölgeden 10 yarışmacı katıldı.
Yarışma öncesi konuşan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, ezanın önemine değinerek, “Allah ezanlarımızı dindirmesin. Bu yarışmanın Van’da gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğumuzu ifade ediyor, yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Van İl Müftü Vekili Abdulselam Özdere ise, “Gerek ezanı gerek Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında, gerekse de dini ve kültürel etkinlikler noktasında personellerin yetiştirilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız güzel çalışmalar yapıyor. Bu programlar çerçevesinde Van’da, ezan kuma yarışmasının Türkiye finali gerçekleşiyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan yarışmada İstanbul Üsküdar Camii Müezzini İsmail Seyhan birinci oldu. Yarışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
(YT-ATL
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