Van’da DEAŞ’lı terörist yakalandı



- Van’ın Saray ilçesinde yasadışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan DAEŞ terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca DAEŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van’ın Saray ilçesinde yasadışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan 1 DAEŞ terör örgütü mensubu, 13 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. (MSA-Y)



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