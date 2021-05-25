Van’da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı



- Van’da değişik suçlardan aranan 19 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen 3 evden hırsızlık, 2 bisiklet hırsızlığı, 2 yankesicilik, 1 açıktan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı ile Denizli’de gerçekleşen 1 dolandırıcılık olmak üzere toplam 13 olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Oluşturulan özel ekip tarafından şüpheli şahıs/şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan ele geçirilen 10 bin TL değerinde ev eşyası ile 3 adet bisiklet, 1 adet motosiklet ve 1 adet otomobil sahiplerine teslim edilmiştir” denildi. (MSA-Y)

