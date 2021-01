Van’da bir yılda 13 bin 657 sokak hayvanı tedavi edildi

-Veteriner Hekim Özge Kerem hayvanlarla ilgilenme görüntüsü

( VAN - ÖZEL) VAN



- Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi son bir yılda 13 bin 657 sokak hayvanını tedavi ederek 196’sı sahiplendirildi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla birlikte milyonlarca insanın evde kalması hayvan sahiplenme oranını arttırdı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her yıl binlerce sokak hayvanına yuva olup şifa veriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında faaliyetlerini yerine getiren merkezde son sistem teknolojiyle donatılmış ameliyathaneler, aşılama odaları, barınaklar bulunurken, 5 veteriner hekim, 4 hayvan sağlığı teknikeri ve hayvan bakıcıları olmak üzere toplamda 38 personel görev yapıyor. “Bir yılda 13 bin 657 sokak hayvanı tedavi edildi” İHA muhabirine konuşan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Hekimi Özge Kerem, 2020 yılı içerisinde 13 binden fazla tedavi edilmek üzere hayvan geldi. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan 10 bine yakın sokak hayvanımız kanun gereği tekrar alındığı bölgeye bırakıldı, bu hayvanlarımızı aşıladık, küpeleme işlemlerini tamamladık. Kısırlaştırma işlemini yaptık 2020 yılı içinde 4 bine yakın hayvanımızı kısırlaştırdık. Trafik kazası şikayetiyle gelen 475 tane sokak kedi ve köpeğinin yürümelerini sağladık. Burada genelde kısırlaştırma işlemi yapıyoruz, bununla birlikte Amputasyon gibi cerrahi operasyonlar yapıyoruz” dedi.

“Bir yılda 45 ton mama dağıtıldı” Van genelinde 36 beslenme alanıyla sokak hayvanlarının kışın aç kalmadığını kaydeden Kerem, günlük olarak 200 kilogram sokak hayvanları için mama bıraktıklarını kaydetti.

Kerem, “2020 yılı içerisinde 36 beslenme odağımıza 45 ton mama bıraktık. Sokakta ki can dostlarımızın yaşaması bizim için çok önemli ağır kış şartlarında da biz aynı özeni göstererek yine mama dağıtıyoruz. Burada 7/24 çalışıyoruz, hafta sonu veya mesai saatlerini gözetmeksizin sokakta ki can dostlarımızın ihtiyaçları varsa yardımına koşuyoruz. Burada ameliyathanemiz, duş petimiz, laboratuarımız, kedi ve köpek bölümümüz, onlar için ihtiyaç olan her şey var. Onların yardımına koşmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“196 sokak hayvan kalıcı olarak sahiplendirildi” 2020 yılı içerisinde 196 sokak hayvanını kalıcı olarak sahiplendirdiklerini ifade eden Kerem, “Geçtiğimiz yıllara oranla, 2020 yılında daha fazla sahiplendirme yaptık, bu durum bizi çok mutlu ediyor çünkü Van’da ki hayvan sever vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz. Yoğun bir kış mevsimi geçiriyoruz, vatandaşlarımızdan, hayvan severlerimizden evlerinin önüne en azından bir kap su ve bir kap mama veya yemek atıkları bırakmaları bile bizim için çok önemli. Biz sokak hayvanlarının beslenmelerini yapıyoruz kontrol altında tutuyoruz ama onların da yardımına ihtiyacımız var. Toplum sağlığı açısından da sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyoruz. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yıl boyunca 10 bin 846 sokak hayvanına aşı yaptık” şeklinde konuştu.

