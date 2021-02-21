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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Van’da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

Van’da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

Örgüt mensubu F.Ö.'nün ailesine kavuşma anı

Tahkikat Terör Örgütü 

-detaylar

( VAN ) VAN

- Van İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda 2014 yılında terör örgütüne katılan bir terörist teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “21 Şubat 2021 PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında; Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda; PKK/KCK Terör Örgütüne bağlı olarak Irak ülkesi kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, F.Ö. isimli örgüt mensubunun yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olması sağlanmıştır. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranması bulunan F.Ö. isimli örgüt mensubunun işlemleri sonrası ailesi ile kavuşması sağlanarak, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.
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