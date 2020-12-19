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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da bir otomobilde 30 kilo eroin ele geçirildi

Van'da bir otomobilde 30 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik köpeğinin arama yapması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Polis Ekipleri 

-Tepki vermesi
-Eroin paketleri

( VAN ) VAN

- Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
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