Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da aquaparklar tıklım tıklım doldu, görüntüler Ege sahillerini aratmadı

Van'da aquaparklar tıklım tıklım doldu, görüntüler Ege sahillerini aratmadı

Van Gölü kıyılarından görüntü

Muhabir Hava Sıcaklıkları Turist Normalleşme Irak 

-Havuzlardan görüntü
-Yüzenlerden detaylar
-Yüzen vatandaşlardan röp.
-İşletmecilerden röp.
-Kaydıraktan kayan vatandaşalar
-Diğer detaylar

( VAN - ÖZEL) VAN

- Van Gölü’nün Edremit kıyılarında hizmet vermeye başlayan aquaparklar vatandaşlarla dolup taşarken, oluşan görüntüler ise Ege kıyılarını aratmadı. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü kıyıları, hava sıcaklıklarının 30 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşların akınına uğruyor. Kentin turist ağırlayan ilçelerinden olan Edremit kıyılarını tercih eden vatandaşlar, normalleşmeyle birlikte hizmet vermeye başlayan aquaparklara akın etti. Burada dev kaydıraklarda kayan vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. “Dışarıdan gelenler Van’a hayran kalıyor” İHA muhabirine konuşan işletmeci Serhat Taşkulak, kısıtlamaların sona ermesiyle hizmet vermeye başladıklarını belirtti.
Geçen yıl kısa bir süre hizmet verdiklerini anımsatan Taşkulak, “Bu sene hazırlıklarımızı daha iyi yaparak hizmet vermeye başladık. Van Gölü sahillerimiz çok güzel. Temizliğe de dikkat edilmesi gerekiyor. Burada güzel bir alan oluşturduk. Burada yüzen misafirlerimiz de, bizler de çok memnunuz. Dışarıdan gelenler Van’a hayran kalıyor. Burayı görenler, Van’ın geliştiğini de fark edebiliyor. Ege ve Marmara’yı aratmıyoruz” dedi.
Van Gölü sahilinde kurulan işletmelerin Antalya ve ya İzmir’i aratmadığını ifade eden vatandaşlar ise serinlemek için geldikleri sahillerde doyasıya eğlendiklerini kaydetti.
(YLM-ATL
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement