Van'da aquaparklar tıklım tıklım doldu, görüntüler Ege sahillerini aratmadı

-Havuzlardan görüntü

-Yüzenlerden detaylar

-Yüzen vatandaşlardan röp.

-İşletmecilerden röp.

-Kaydıraktan kayan vatandaşalar

-Diğer detaylar



( VAN - ÖZEL) VAN



- Van Gölü’nün Edremit kıyılarında hizmet vermeye başlayan aquaparklar vatandaşlarla dolup taşarken, oluşan görüntüler ise Ege kıyılarını aratmadı. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü kıyıları, hava sıcaklıklarının 30 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşların akınına uğruyor. Kentin turist ağırlayan ilçelerinden olan Edremit kıyılarını tercih eden vatandaşlar, normalleşmeyle birlikte hizmet vermeye başlayan aquaparklara akın etti. Burada dev kaydıraklarda kayan vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. “Dışarıdan gelenler Van’a hayran kalıyor” İHA muhabirine konuşan işletmeci Serhat Taşkulak, kısıtlamaların sona ermesiyle hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Geçen yıl kısa bir süre hizmet verdiklerini anımsatan Taşkulak, “Bu sene hazırlıklarımızı daha iyi yaparak hizmet vermeye başladık. Van Gölü sahillerimiz çok güzel. Temizliğe de dikkat edilmesi gerekiyor. Burada güzel bir alan oluşturduk. Burada yüzen misafirlerimiz de, bizler de çok memnunuz. Dışarıdan gelenler Van’a hayran kalıyor. Burayı görenler, Van’ın geliştiğini de fark edebiliyor. Ege ve Marmara’yı aratmıyoruz” dedi.

Van Gölü sahilinde kurulan işletmelerin Antalya ve ya İzmir’i aratmadığını ifade eden vatandaşlar ise serinlemek için geldikleri sahillerde doyasıya eğlendiklerini kaydetti.

(YLM-ATL

