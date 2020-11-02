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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Van’da A4 plastik patlayıcı ve kimyasal toz ele geçirildi

- Van’da A4 plastik patlayıcı ve kimyasal toz ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler

( VAN ) VAN

El Bombası Plastik Patlayıcı Kimya Terör Örgütü 


- Van’ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde yürütülen operasyon kapsamında A4 plastik patlayıcı ve kimyasal toz ile bazı malzemeler ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında 2 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet el bombası, 1 adet tabanca, 8 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet roketatar sevk fişeği, 1 kilogram A4 plastik patlayıcı madde, 12 adet konserve kutu içerisinde tuzaklanmış patlayıcı madde, 3 adet büyük tüp, 5 adet piknik tüpü, 10 kilogram EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal toz madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. (MSA-Y)
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