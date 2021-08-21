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Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Odadaki kaçak göçmenler

Kaçak Göçmen Operasyon İpekyolu Göçmen Kaçakçılığı Polis Ekipleri 

-Kaçak göçmenlerin kaldığı ev

( VAN ) VAN

- Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 katlı binaya yapılan operasyonda 78 kaçak göçmen.yakakandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, il ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu ilçesinde bulunan 4 katlı binaya operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda binanın 3. ve 4. katlarında yapılan aramada 78 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, olayla ilgili 2 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmış olup şüpheli şahsın işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. (EKİP-ŞAK-Y)
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