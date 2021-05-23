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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Van’da 66 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da 66 düzensiz göçmen yakalandı

Yakalanan mülteciler

( VAN ) VAN

Kaçak Mülteci Akalan Göçmen Kaçakçılığı Polis Ekipleri 


- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 araç içerisinde toplam 66 düzensiz göçmen yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bilgi ve bulgular doğrultusunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 farklı araçta toplam 66 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Göçmen şahısların yanında bulunan ve göçmenleri getirdiği tespit edilen İ.P., M.G., D.Y. ve İ.İ. (yaşı küçük şahıs) isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Göçmen kaçakçılığı yapan aracın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir başka araç içerisinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y. isimli şahıs, ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapmak, Görevli Memura Direnme ve Kamu Malına Zarar Verme’ suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır” denildi.
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