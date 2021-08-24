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Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi

Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi

polisin iş yerinde arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Gözaltı Polis Ekipleri 

-aramadan detaylar

( VAN ) - VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde narkotik dedektör köpeği Zeus ile yapılan aramada, 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde geçirilen maddelerle ilgili olarak H.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi. (MSA-HA-Y)
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