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Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da 43 düzensiz göçmen yakalandı

polisin eve girmesi

Operasyon Akalan İpekyolu Göç Polis Ekipleri 

-evdeki düzensiz göçmenler

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yaptıkları operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde Van ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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