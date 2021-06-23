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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da 4,5 ton uyuşturucu bin derecelik fırınlarda imha edildi

Van’da 4,5 ton uyuşturucu bin derecelik fırınlarda imha edildi

DETAYLAR

( VAN ) - VAN

Amfetamin Hint Keneviri Uyuşturucu Metamfetamin Çimento Fabrikası 


- Van'da jandarma ve emniyet yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar sonucu ele geçirilen ve mahkemeleri tamamlanan 4,5 ton uyuşturucu bin derecelik fırında yakilarak imha edildi. Van'da 1994-2021 yılları arasında yapılan 328 adet operasyonda 614 kişi yakalanmış, 241 kişi tutuklanmıştı. Bu operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemesi tamamlanan 3 ton 950 kilo 556 gram eroin, 322 kilo 200 gram esrar, 174 kilo 339 gram metamfetamin, 72 kilo 263 gram Afyon sakızı olmak üzere toplam 4 ton 519 kilo 358 gram narkotik madde ile 464 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ve 5 kök hint keneviri imha edilmek üzere geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilerek, bin dereceyi geçen fırınlarda imha edildi. Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de çalışmaları yerinde inceledi. (MSA-Y)
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