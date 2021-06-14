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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Van’da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi

Van’da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi

Kamyonette arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Narkotik Narkotik Köpek 

-Köpeğin tepki vermesi
-Tavandaki uyuşturucunun çıkarılması
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN )- Kavun yüklü kamyonetin tavanındaki eroin ‘Rexo’nun hassas burnuna takıldı VAN

- Van’da polis tarafından narkotik köpekleri ile birlikte düzenlenen iki ayrı operasyonda 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek yapılan çalışma neticesinde ilimiz Edremit ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği ‘Rexo’ ile birlikte yapılan aramada 455 paket halinde toplam 256 kilo 30 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği ‘Magnum’ ile birlikte yapılan aramada ise 99 paket halinde toplam 50 kilo 815 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. İki ayrı olayda toplam 306 kilo 845 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak N.Ç. ve R.Y. isimli şahıslar, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.
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