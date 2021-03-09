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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Van'da 3 dilde “Erdoğan’ı seviyorum” görseli ekrana yansıtıldı

- Van'da 3 dilde “Erdoğan’ı seviyorum” görseli ekrana yansıtıldı

-Van Beşyol caddesinden görüntü

İngilizce 

--LED ekrana yansıtılan 'Love Erdoğan' ilanından görüntü

( VAN ) VAN

- ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Van’daki led ekranlara 3 dilden "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı. ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan ‘Stop Erdoğan’ ilanına Van’dan tepki gecikmedi. "Stop Erdoğan" ilanına karşı Van’da 3 dilde "Love Erdoğan" görseli ekrana yansıtıldı. Van’ın en işlek yerlerinden Beşyol Meydanı'ndaki led ekranda Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yer alan "Love Erdoğan" görseli Vanlılardan da takdir aldı. (ATL-MSA-Y)
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