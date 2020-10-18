Van'da 282 kilo eroin ele geçirildi



- Van'ın Çaldıran ilçesinde narkotik polisi, 2 ayrı nakliye kamyonunda uyuşturucu madde adama köpekleri Rexo ve Bobby ile yaptıkları operasyonda 282 kilo eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğüme bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Çaldıran ilçesi üzerinden batı illerine yüklü miktara eroin sevkiyatı bilgisine ulaşan narkotik polisi, uyuşturucuyu götürecek olan nakliye kamyona operasyon düzenlendi.

16 Ekim 2020 cumartesi günü Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte kamyonda yapılan detaylı aramada kanepe arkalıklarında zulalı vaziyette köpükle kaplanmış 371 paket halinde 121 kilo 775 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. isimçli şüpheli gözaltına alındı. M.Ç.'nin yapılan ilk sorgusunda başka bir kamyonda daha uyuşturucunun olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis, Narkotik Madde Arama Köpeği Bobby ile birlikte operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 316 paket halinde 160 kilo 855 gram eroin olmak üzere toplamda 282 kilo 630 gram eroin maddesi ele geçirildi. İlk olayla ilişkisi bulunan O.A. ile S.Y. isimli şahıslar Ankara’da gözaltına alındı. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan M.Ç., O. A. ve S. Y., isimli şüpheli şahıslar , “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler. (EKİP-ŞAK-



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