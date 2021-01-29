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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Van’da 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi

- Van’da 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi

Araçta arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Polis Ekipleri 

-Uyuşturucunun bulunması
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Tuşba ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Araçta narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, 56 parça halinde toplam 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına altına alınan B.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.(MSA-HA-Y)
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