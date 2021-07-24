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Van'da 265 kilo eroin ele geçirildi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da 265 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 265 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik köpeği Irmak'in arama yapması

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Narkotik 

-Çantalara tepki göstermesi
-Eroin paketleri

( VAN ) VAN

- Van ve Hakkari polisi tarafından İpekyolu ilçesinde kapalı kasa kamyonette yaptıkları operasyonda 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespit edilen kapalı kasa kamyonette narkotik detektör köpeği 'Irmak' ile atama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 564 paket halinde toplam 265 kilo 100 gram eroin maddesi, ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak şüpheli M.Ü. ve G.Ü. isimli şahıslar hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır. (EKİP-ŞAK-
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