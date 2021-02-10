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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Van’da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

- Van’da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Polis Ekipleri 

-Köpeğin tepki vermesi
-Uyuşturucunun bulunması ve sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Tuşba ilçesinde yakalandığı belirtildi. Araçta narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, 50 paket halinde toplam 25 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.Y. ve R.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.
(MSA-Y)
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