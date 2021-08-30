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Van’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Van’da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da 24 düzensiz göçmen yakalandı

şüphelilerin polis minibüsüne bindirlmeleri

( VAN ) VAN

Polis İran Akalan Göç Polis Ekipleri 


- Van’da polis ekipleri tarafından kullanılmayan 4 katlı bir iş hanında yapılan aramada 21 düzensiz göçmen ile otogarda da 3düzensiz göçmen yakalandı. Her iki olay ile ilgili 3 yabancı uyruklu organizatör tutuklandı. Van Valiliğinde yapılan açıklamada, “Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçıvan Mahallesinde bulunan ve kullanılmayan 4 katlı bir iş hanında yapılan aramada 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın şüphelileri oldukları tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen İran uyruklu A.R.D. ve A.Z. isimli şahıslar tutuklandı. Öte yandan polis ekipleri, Afganistan uyruklu H.Q.Y. isimli şahsın, ellerinde sahte yol izin belgesi bulunan düzensiz göçmenleri ilimizden İstanbul iline götürme karşılığında 600 TL almış olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs 3 düzensiz göçmen ile birlikte ilimiz otogarında yakalanmıştır. Üzerinden çıkan 600 TL paraya el konulan şüpheli şahıs 30 Ağustos 2021 günü mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir” denildi. (EKİP-ŞAK-
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