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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Van’da 23 Nisan kutlaması

Van’da 23 Nisan kutlaması

-Çelenk sunumu

Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Öğretmen Dünya Çocukları Öğrenciler 

--Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
--Vali Bilmez'in öğrencilerle sohbeti
--Öğrencilerle röportaj

( VAN ) VAN

- Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan bütün yurtta olduğu gibi Van’da da korona virüs gölgesinde kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl korona virüs gölgesinde kutlanıyor. Her yıl okullarda ve farklı mekanlarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl korona virüs pandemisi nedeniyle birçok yerde çevrimiçi kutlanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van’da, 23 Nisan törenleri de sınırlı katılımla yapıldı. Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kamu kurum ve kuruluş amirleri, ilçe milli eğitim müdürleri, bazı STK başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona. Tören sonunda öğrencilerle sohbet eden Vali Bilmez ve protokol üyeleri, onlarla hatıra fotoğrafı çekti. Korona virüs nedeniyle bayramı kutlamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten öğrenciler, "Her şeye rağmen bize bugünü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyor, bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Bayramı kutlu olsun" dediler.
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