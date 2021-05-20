Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van’da 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi: 8 kişiye 29 bin TL ceza kesildi

Van’da 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi: 8 kişiye 29 bin TL ceza kesildi

Ele geçirilen balıklar

( VAN ) VAN

Ali Bal İnci Kefali Para Cezası Jandarma Ölü Balık 


- Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirilirken, 8 kişiye ise 29 bin 236 TL para cezası uygulandı. 15 Nisan-15 Temmuz döneminde gölden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri, 7/24 inci kefali balığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Erciş Merkez Jandarma ve Çelebibağ Karakolu, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ve Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında 2,5 ton inci kefali balığı ele geçirilirken, manyat ve serpme ağlarına ise el konuldu. El konulan ölü balıklar imha edilmek üzere el konulurken, manyat ve serpme ağlar ise kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri kapsamında 8 kişiye 29 bin 236 TL idari para cezası uygulandı. (MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement