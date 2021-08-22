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Van'da 1300 adet tabanca ele geçirildi
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Van'da 1300 adet tabanca ele geçirildi

Van'da 1300 adet tabanca ele geçirildi

Ele geçirilen tabancalar

Polis Operasyon İpekyolu Altın Gözaltı 

-Tabanca parçaları
-Diğer detaylar

( VAN ) - VAN

- Van polisi, İpekyolu ilçesinde bir işyerinde düzenlediği operasyonda 16 bin 200 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takip sonucu İpekyolu ilçesine bir işyerinin deposunda operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 31 koli içerisinde 16 bin 620 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (EKİP-ŞAK-Y)
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