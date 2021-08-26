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Van’da 125 kilo 425 gram eroin ele geçirildi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van’da 125 kilo 425 gram eroin ele geçirildi

Van’da 125 kilo 425 gram eroin ele geçirildi

Narkotik Dedektör Köpeği Magnumum arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Gözaltı 

-Tepki vermesi
-Ele geçirilen eroin paketleri

( VAN ) VAN

- Van’ın Gürpınar ilçesinde narkotik polisi tarafından bir kamyonette yapılan aramada 125 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Gürpınar ilçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan yakalamada; kamyonetin kapalı kasasının alt tabanında zulalanmış vaziyette 487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi”
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