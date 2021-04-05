Van’da 103 emekli amirale sert tepki

-Basın açıklamasından detaylar



( VAN )- STK’lardan 103 amirale suç duyurusu VAN



- Van’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emekli 103 amiralin gece yarısı yayımladığı bildiriye sert tepki gösterdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 103 amiralden ‘Montrö Bildirisi’ başlığı altında yayınlanan açıklama ile ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Van’da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde kentteki sivil toplum kuruluşları, 103 amiralin son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşları, “Millet İradesinin Yanında, Vesayet Zihniyetinin Karşısındayız” başlıklı basın açıklamasıyla birlikte, bildiride imzası olan amirallere suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi. Beşyol Meydanı’ndaki Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya gelen STK’lar adına basın açıklamasını Mehmet Ali Uca yaptı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladığını belirten Uca, “Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. ‘Deniz Kuvvetleri emeklisi’ sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa ‘amiral eskisi’dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşmasına dair cümleler üzerinden ‘fikir beyanı’ adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri ‘muhtıra çağrışımlı’ bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir” dedi.

“Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde bulduklarını dile getiren Uca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Bizler de Van sivil toplum kuruluşları olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir.”



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