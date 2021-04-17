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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik köpeğinin arama yapması

Polis Akalan Eroin 

-Kutulara tepki vermesi
-Eroin paketleri
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van ve Düzce polisinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü:neden yapılan açıklamada, "Van ve Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları müşterek çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir minibüs ilimiz Tuşba ilçesinde yakalandı. Narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada; kolilerin içerisinde 200 paket halinde 102 kilo 690 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılacak işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.
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