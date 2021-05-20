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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
VAN - Çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi

VAN - Çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi

- Yürüyüş için toplanan aileler - Ailelerin taşıdıkları fotoğraflar, pankartlar ile Türk bayrakları - Grubun attığı sloganlar - Grubun HDP il başkanlığı öne gelmesi - Çevrede alınan güvenlik önlemleri - Oturma eylemi yapan grup üyeleri - Anne Nazlı Sancar röportaj - Anne Hatice Dayan iye röportaj Van 'da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldiVAN (AA) - Van 'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 32'ye yükseldi.Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", " Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.Bu hafta 2 ailenin daha katılmasıyla sayıları 32'ye yükselen aileler, HDP binası önünde eylem yaptıkları sırada yüksek sesle müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalışan partililere tepki gösterdi.Eylem sırasında Gaziantep'ten bir şehit annesinin gönderdiği Türk bayrakları, ailelere dağıtıldı.Annelerden Atiye Dayan, AA muhabirine, kızı Şilan Dayan'ın 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü, 6 yıldır evladının özlemiyle yaşadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini ifade eden Dayan, şunları kaydetti:"Anneler evlatlarını istiyor. Bu imanı olmayanlardan evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı iş yerlerinden, okullardan kaçırıp HDP binalarında PKK'lılara teslim ettiler. Evlatlarımızı alana kadar da bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Sesimi yükselteceğiz, bizi susturamazlar. Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız."Kızı 13 yaşındayken dağa kaçırılan Nazlı Sancar da aile sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Kızımı elini, kolunu bağlayarak kaçırdılar. 10 yıldır evlat acısı çekiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sayımız çığ gibi büyüyor. Allah'ın izniyle PKK ve HDP'yi anneler bitirecek. Zafer bizim olacak. Evlatlarımızı söke söke zalimlerin elinden alacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.
6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hatice için Hakkari'den gelen anne Nazlı Aslan da "Kızımı kaçırıp dağa kaçırdılar. Yıllarca aradım bulamadım. PKK'lılar 3 yıl önce de eşimi öldürdü. Sonuna kadar evlat mücadelesi vereceğim." şeklinde konuştu.
Türk Haber - Sen İl Başkanı Mehmet Tutaş ve Türk Eğitim - Sen İl Başkanı Selçuk Yürektürk de HDP il binası önüne gelerek ailelere destek verdi.

Şehit Annesi Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Evlat Acısı 

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