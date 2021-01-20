Van-Çatak kara yolu ulaşıma açıldı



- Van-Çatak kara yolu dün gece çığ düşmesi sonucu kapanırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Dün saat 16.00 sıralarında çığ düşme tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Van-Çatak kara yolunda olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Çatak ilçe girişinde Çatak Emniyeti Müdürlüğünde görevli polisler, Görentaş bölgesinde ise jandarma personeli tarafından yol kapatıldı. Dün gece Van-Çatak kara yolunun 13.kilometresindeki Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına düşen çığ öğle saatlerinde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye ekiplerince 3 saatlik çalışmanın ardından temizlenerek trafiğe açıldı. Çatak Belediyesi de Van-Çatak kara yolunun açıldığını, geçişlerin kontrollü sağlanacağını anons ederek vatandaşları bilgilendirdi. (MSA-Y)



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