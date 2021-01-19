- Van-Çatak karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Dün gece başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Çatak Kaymakamlığı tarafından bugün saat 16.00’dan itibaren yarın sabah 08.00’e kadar Van-Çatak kara yolu trafiğe kapatıldı. (MSA-Y)
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