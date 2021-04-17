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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van caddeleri 47 gün sonra yine boş kaldı

Van caddeleri 47 gün sonra yine boş kaldı

-Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntü

Polis Polis Ekipleri Trol 

--Polis ekiplerinin araçlarda kimlik kontrolü yapması

( VAN ) VAN

- İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde Van’ın cadde ve sokakları 47 gün sonra yine boş kaldı. Dün akşam saat 19.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, tüm illerde olduğu gibi Van’da da uygulanmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması dün akşam başlamıştı. Bugün de devam eden kısmi kapanma nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlama ile birlikte kent merkezi adeta sessizliğe bürünürken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. (ATL
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