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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van Büyükşehir’den hasta kurtarma ve yol açma mesaisi

Van Büyükşehir’den hasta kurtarma ve yol açma mesaisi

Hasta kurtarmaya giden ekipler

Karla Mücadele Harekete Geç Sağlık Ekipleri Kar Yağışı Hasta Kurtarma 

-Yol açmaya çalışan iş makinesi
-Sağlık ekipleri
-Hastayı evinden almaları
-Röportaj

( VAN ) VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından hasta kurtarma ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun tipiye rağmen bir yandan karla mücadele çalışması yürütürken bir yandan da başarılı hasta kurtarma çalışmaları yaptı. Ekipler, Erciş, Muradiye, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerinde 112’ye gelen çağrılar üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Erciş ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kayaboyun mahallesinde 5 saatlik çalışmayla 7 yaşındaki Kasım Eser isimli çocuğa sağlık ekipleri ulaştırılırken, Muradiye ilçesi Babacan Mahallesinde sobadan zehirlenen 4 kişilik Şalan ailesinin de imdadına yetişti. Ayrıca Gürpınar’ın Taşınacak mahallesinde kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Şehvan Alıcı isimli vatandaş ile Bahçesaray ilçesi Cevizbelen mahallesinde rahatsızlanan 50 yaşındaki Hamide Kurnaz isimli vatandaş yapılan başarılı çalışmalarla hastanelere ulaştırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kar yağışı sonrası 2 günde yaklaşık 425 yerleşim yeri yolunu açan ekipler, farklı ilçelerde 10 yakın hastanın da hastaneye ulaştırılmasını sağladı. (EKİP-ŞAK-Y)
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