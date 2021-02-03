- Van Büyükşehir Belediyesinden fizyoterapi hizmeti

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- Van Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, vatandaşlara evde fizyoterapi hizmeti vermeye başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda her yıl binlerce hastaya evde sağlık ve hasta nakil hizmeti veriliyor. Bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Sağlık Dairesi Başkanlığı, evde ücretsiz fizyoterapi hizmeti sunmaya başladı.

Hizmetin başlamasıyla birlikte sağlık ekipleri İpekyolu’nun Şabaniye Mahallesi’nde ikamet eden 55 yaşında olan ve sol tarafında güç kaybı yaşanan Sebahattin Terhan’ın evine gitti. Hastaya fizyoterapi hizmeti veren ekipler, kas kuvvetinin artırılması için tens ve EMS uygulaması yaptı. Fizyoterapi hastası, belediyenin bu hizmetinden memnun kaldığını dile getirerek teşekkür etti. Hasta yakını İsmail Terhan, “Hastamızın sol tarafında güç kaybı var. Kendisini hastaneye götürüp ve getirmekte çok zorlanıyorduk. Belediyenin böyle bir hizmet başlattığını duyunca müracaatta bulunduk. Ekipleri göndererek yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 2020 yılında yaklaşık 10 bin kişiye evde sağlık ve hasta nakil hizmeti sağladı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 0432 222 12 34 numaralı hattı arayarak hizmet alabileceği belirtildi. (MSA-Y)



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