- Van Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi’ni de yenileyecek



- Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında 1,5 kilometrelik Zübeyde Hanım Caddesi’ni yeniliyor. Projeye ayrıca Beşyol Meydanı ile Yeniyol arasındaki 440 metrelik İskele Caddesi de dahil edildi. Van Büyükşehir Belediyesi kentte başlattığı ‘Prestij Cadde’ projeleri serisini bu yıl yenileyeceği üç cadde ile sürdürecek. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projeleri hazırlanan Sıhke, Erek Dağı ve Zübeyde Hanım caddeleri baştan aşağı yenileniyor. Kentin önemli caddelerinden biri olan ve hak ettiği değeri göremeyen Zübeyde Hanım Caddesi, proje sayesinde kentin en cazibeli caddelerinden biri olacak. İki Nisan Caddesi’nden başlayıp Koçibey Caddesi’ne kadar uzanan yaklaşık bin 530 metrelik Zübeyde Hanım Caddesi’nin yanı sıra Beşyol Meydanı’ndan Yeniyol’a kadar uzanan yaklaşık 440 metrelik İskele Caddesi de aynı proje kapsamında yenileniyor. Caddenin yeşil dokusu korunacak Projelerinde peyzaj çalışmalarına önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, yeşil dokuya sahip olan Zübeyde Hanım Caddesi’nde yol kenarlarındaki mevcut ağaçları koruyacak. Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak hazırlanan projede kaldırımlarda andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, yol kenarında dekoratif ışıklandırma, kaldırım boyunca hissedilebilir engelli yürüme bandı, kaldırım altında fiber-optik hattı, yağmur suyu drenaj hattı yapılırken, mevcut elektrik hatları ise VEDAŞ tarafından kaldırım altına alınacak. Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi ile birlikte ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında kentin en önemli 7 caddesini yenilemiş olacak. (MSA-Y)

