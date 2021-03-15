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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Van Büyükşehir Belediyesi’nin kar mesaisi sürüyor

- Van Büyükşehir Belediyesi’nin kar mesaisi sürüyor

iş makinenin yolu kardan temizlemesi

Hafta Sonu Kar Fırtınası Karla Mücadele Harekete Geç Kar Yağışı 

-kar savurma aracının çalışması
-çalışmalardan detay

( VAN ) VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi hafta sonu kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinden 55’inin yolunu ulaşıma açarken, 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası geceli gündüzlü mesai harcayarak ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yollarını açtı. Kentte beklenen kar fırtınası sonrası harekete geçen ekipler, Erciş, Muradiye, Başkale, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine bağlı 55 yerleşim yeri yolunu ulaşıma açtı. Başkale ilçesine bağlı Duyum ve Çağla mezra yollarında ise ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ayrıca tipi sonrası yollarda kalan çok sayıda araç ve vatandaşı da kurtardı. (EKİP-ŞAK-Y)
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