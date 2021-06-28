Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yol asfaltlama çalışması

Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

( VAN ) VAN

Sıcak Asfalt İpekyolu Onarım Çalışması 


- Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 2 kilometrelik Hıdırellez Caddesi’nde asfalt serimine başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ulaşım için kentteki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Akköprü Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 kilometrelik Hıdırellez Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başlandı. Defterdarlık Caddesi ile İpekyolu Caddesi arasında bağlantı yolu görevi gören ve yoğun bir trafik yüküne sahip olan cadde, 2013 yılında asfaltlanmıştı. Asfaltı yıpranan caddede altyapı eksiklikleri giderilerek, kaldırım onarım çalışması ve asfalt sökümü yapıldı. Ardından sıcak asfalt serimi yapılan caddedeki çalışmaların 2 günde tamamlanması planlanıyor. Ayrıca ilçe belediyesi sorumluluğunda olan yaklaşık 500 metrelik Hıdırellez Caddesi-Otogar bağlantı yolu da çalışma kapsamında asfaltlanarak yenilenecek.
İlgili Foto Galeriler
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement