Van Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına sıcak yuva

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( VAN ) VAN



- Van Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düştüğü Çaldıran ilçesine sokak hayvanları için kulübe bıraktı. Kış aylarının başlaması ile birlikte düzenli olarak sokak ve yaban hayvanlarının korunması için 13 ilçede çalışmalar yapan Van Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran’da da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çaldıran Belediyesi ve gönüllü hayvan severlerin de yer aldığı çalışmayla ilçenin belirli noktalarına sokak hayvanları için kulübeler bırakıldı. Yavru köpeklerin iç ve dış parazit aşılarını da yapan veteriner hekimler, hayvanlar için ilçedeki odak noktalarına da bol miktarda mama bıraktı. Sokak hayvanları için yıl boyunca merkez dahil tüm ilçelerde çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, “Çaldıran ilçemiz Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden biri. Bizde bunu göz önünde bulundurarak ilçemizde sokak hayvanları için kulübeler yaptık. Bu kulübeleri farklı noktalara bıraktık. Bu kulübeler sokak hayvanlarını dondurucu soğuklarda bir nebze olsun koruyacaktır. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız yine 13 ilçede devam ediyor. Her gün ilimiz genelindeki 70’ten fazla odak noktamıza 300 kilogram civarında mama bırakıyoruz. Aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Van İl Temsilcisi Rabia Aslan, “Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesine gelerek soğuktan üşüyen hayvanlar için kulübeler yaptı. Şimdi belediye ekipleri ile birlikte üşüyen hayvanlar için belirli yerlere kulübeler bırakıyoruz. Bu çalışma için Van Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma, hayvanları bir nebze de olsa soğuktan korunmak için çok iyi oldu” dedi.

Yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise tedavileri yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.



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