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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Van Büyükşehir Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

drone görüntüsü

İş Makinesi İpekyolu Dikkatsizlik Karla Mücadele Kar Yağışı 

-karlı yolları açma çalışması
-röportaj
-detaylar

( VAN -DRONE) VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası 595 mahalle ve 487 mezrada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Van’da önceki gün etkili olan kar yağışı, 13 ilçe ve kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk saatlerde 200 iş makinesi, 379 personel ile kapanan mahalle yollarında çalışma başlatmıştı. Karla mücadele ekipleri, kapanan 425 yerleşim yerinin yolunu kısa sürede tekrardan ulaşıma açtı. Kapalı 17 mahalle ve 67 mezrada ise çalışmalar devam ediyor. Karla mücadelede geceli gündüzlü çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nin kardan kapanan yolunu zorlu bir çalışma sonrası araç trafiğine açtı. Mahalle yollarının yalnız bu yıl değil, her kış döneminde Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede ulaşıma açıldığını ifade eden Zübeyt Taşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Akşam saatlerinde Ortanca Mahallesi yolunda yoğun tipi nedeniyle görüş hâkimiyetini kaybeden Yusuf Yalçın yönetimindeki araç ise şarampole devrildi. Araç içerisinde bulunan sürücü kendi imkânlarıyla çıkarken, sabah saatlerinde aracı kurtarmak için bölgeye giden vince de ekipler tarafından yol açıldı. Bir anlık dikkatsizlikle aracının yoldan çıktığını anlatan sürücü Yalçın, “Gece saatlerinde arabam kaydı. Çok şükür kendi imkânlarımızla yara almadan kurtulduk. Gece bölgeye ulaşım imkânsız olduğu için ekipler sabaha bıraktı. Arabayı çekmek için vinç çağırdık. Kapanan yolda vinç ulaşamadı. Sağ olsun büyükşehir ekipleri yolumuzu açarak vince ulaşım sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Van genelinde toplam 6 bin 500 kilometre yol ağında çalışmalarını sürdürüyor.
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