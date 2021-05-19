VAN - Beşiktaş taraftarları Van Gölü sahilinde şampiyonluğu kutladı
: - Drone görüntüleri - Marinadan ayrılan tekneler - Teknedeki taraftarlar - Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan ile röportajVAN (AA) - Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Van Gölü sahilinde Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı. Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2 - 1 yenerek şampiyonluğa ulaşan siyah - beyazlı Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri Edremit ilçesinde bir araya geldi.Buradan teknelere binen 250 kişilik taraftar grubu şampiyonluğu Van Gölüne açılarak teknelerde söyledikleri marş ve yaktıkları meşalelerle kutladı. Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde şampiyonluğu kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Van Gölünün maviliğinde kara kartalın şampiyonluk coşkusunu tüm Van lılarla birlikte Beşiktaş’ın aldığı 3 kupayla taçlandırdıklarını ifade eden Aslan, “Bu sene üç kupa aldık.Önce kadın futbol takımımız, sonra A takımımı önce Süper Lig şampiyonu akabinde Ziraat Türkiye Kupası’nı aldık. Çok mutluyuz. Öncelikle Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna, bize bu sevinci yaşattığı için Sergen Hocamıza, futbolcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk defa Van ’da böyle bir şampiyonluğu kutluyoruz. Amacımız hem ses getirmek hem de Van ’ın Beşiktaş’ın kalesi olduğunu herkesin bilsin herkes görsün istedik. Çünkü depremde kulübümüz ve taraftarlarımız Van için büyük bir kampanya başlattılar. Maçın 65. dakikasında formalarını sahaya attılar. Ne yazık ki o zaman sahaya yabancı madde atıldı diye Beşiktaş ceza yedi. Çok üzüldük. Sonuçta bizlere destek oldular. Bizlerde Beşiktaş’ı en güzel şekilde burada temsil ediyoruz. Van Gölü’nde kara kartalın şampiyonluğunu kutluyoruz.” dedi. Teknelerle Van Gölünde tur atan taraftarlar ise Van lılar olarak Beşiktaş’ın kalesi olan Van ’dan tüm siyah - beyaz taraftarının şampiyonluğunu kutladıklarını söylediler.
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