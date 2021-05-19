Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Başkale travertenleri ilkbaharda ziyaretçilerini büyülüyor

VAN - Başkale travertenleri ilkbaharda ziyaretçilerini büyülüyor

- Başkale travertenlerinden görüntü - Müjdat Karaaslan ve Halit Aşan ile röportajBaşkale travertenleri ilkbaharda ziyaretçilerini büyülüyorVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran travertenler, ilkbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli'deki Pamukkale'ye benzerliğiyle ilgi çekiyor.Doğal sit alanı olarak ilan edilen travertenleri görmeye giden doğaseverler, ulaşım sıkıntısının giderilmesi ve tanıtım çalışmalarıyla bölgenin turizme kazandırılabileceğini belirtti.
Doğasever Müjdat Karaaslan, herkesin kentteki bu güzelliği görmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Van 'ın Başkale ilçesindeyiz. Travertenleri görmeye geldik. Eşsiz bir manzara var burada. Doğaseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.
Halit Aşan ise bölgenin Pamukkale'yi andırdığını ifade ederek, "Daha önce binlerce insan bu güzelliği görmeye geliyordu. Salgın sürecinde bu azaldı. İnşallah salgın biter ve eski günlere kavuşuruz. Burası bölgenin en güzel yerlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement