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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele devam ediyor

Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele devam ediyor

Greyderin yol açması

Karayolları Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 

-İş makinelerinin yolu kardan temizlemesi
-Sürücü ile röp.
-detaylar

( VAN )- Ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray karayolun birkaç noktasına düşen çığ, karayolları ekipleri tarafından olumsuz hava koşullarına rağmen temizleniyor VAN

- Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolunu olumsuz hava koşullarına rağmen açmaya çalışıyor. Ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray karayolun birkaç noktasına düşen çığ, karayolları ekipleri tarafından olumsuz hava koşullarına rağmen temizleniyor.Van'da hafta başından buyana belli aralıklarla etkili olan sağanak, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Yılın büyük bölümünde karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü Van- Bahçesaray yolunda da etkili olan kar yağışının ardından açılan yol, tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 3-4 metreyi bulurken karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri yolun açık olması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yolun bazı yerlerinde ise kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.
Ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray karayolun birkaç noktasına düşen çığ, karayolları ekipleri tarafından olumsuz hava koşullarına rağmen temizleniyor.Mardin'de ikamet eden ve Bahçesaray'a imam olarak atanan Nizar Demir (21), ilçeye getirmek için geldiklerini, yolun kapalı olduğundan dolayı geri dönerek Bitlis’in Hizan üzerinde gideceklerini ifade ettiler.Aralık 2020'den bu yana günün belirli saatlerinde çığ riski nedeniyle trafiğe kapatılan yolun tamamen kapatıldığı günlerde ise ulaşım, Hizan yolu üzerinden sağlanıyor.
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