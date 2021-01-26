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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Van-Bahçesaray yolunda çalışmalar devam ediyor

Van-Bahçesaray yolunda çalışmalar devam ediyor

-Kar savurma makinesinden detay

Gesi Kar Yağışı 

--Kapalı bulunan Bahçesaray yolundan detay
--İş makinelerinden detay
--Genel detay

( VAN ) -Van-Bahçesaray yolunda çalışmalar devam ediyor VAN

- Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 haftadan buyana kapalı olan Van'ın Bahçesaray yolunu açma çalışmaları devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesinde geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı ve fırtına Van ve ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte fırtınanın da etkisiyle 1 hafta önce Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlü 111 Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiye ekipleri, yoğun kar yapışınca fırtınaya rağmen bölgeye giderek 3 bin rakımlı Karapet Geçidinde çalışma başlattı. Çığ tehlikesine karşı çalışmalar, sabah 08:00 ile 14.00 saatleri arası yapılıyor. çalışmalar bitirildiğinde kimsenin yola girmemesi içi Yukarı Narlıca Mahallesinde yol demir bariyerlerle kapatılıyor. Bahçesaraylılar, alternatif yol olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Van'a gelerek zaruri ihtiyaçlarını gideriyor. (AK-ŞAK-Y)
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