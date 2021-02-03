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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Van- Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

- Van- Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

savurmalı iş makinesi

İş Makinesi Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

-iş makinelerinin yol açma çalışması
-AK Parti Bahçesaray ilçe başkanı Cumali Sabırlı ile röp
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van'da etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolu 15 gün sonra ulaşıma açıldı. Van'da önceki hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü. Van- Bahçesaray yolu da yaklaşık 15 gün önce yağan kar yağışı ve çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'da ulaşım ise Bitlis’in Hizan yolu üzerinden sağlandı. Zaman zaman çığ düşen yol, ekiplerin 15 günlük yol temizleme çalışmasının ardından tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı. Van-Bahçesaray yolunda sabah 07.00 ile öğlen 14.00 arasında geçişlere izin veriliyor. (EKİP-ŞAK-Y)
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