Van-Bahçesaray yolu kontrollü ulaşıma açıldı

-Çığ bölgesi

-Çığın oluşturduğu kar kütleleri

-Araçların geçişi

-Vatandaşlarla röp.

-Vali Mehmet Emin Bilmez ile röp.

-detaylar



( VAN )- Bahçesaray yolu, sabah 07.00 ile öğleden sonra saat 14.00 arası açık VAN



– Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde yaşanan çığ felaketinde 42 kişinin hayatını kaybettiği 3 rakımlı Karapet Geçidi 8 gün sonra kontrollü ulaşıma açıldı.Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğüne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, Bahçesaray karayolunu yürütülen karla mücadele çalışmaları sonrası dün itibarı ile ulaşıma açtı. Camii bölgesi civarında yer yer 3 ila 8 metreyi aşan çığ, ekipler tarafından temizlendi.4-5 Şubat’ta 2 ayrı çığda 42 kişi hayatını kaybetti4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği yolda daha dikkatli çalışma yürüten karayolları ekipleri, yol açma çalışmaları sırasında sivil araçların geçişine izin vermedi. Yaklaşık 8 gün süren yol açma çalışması dün itibarı ile sona erdi. Ekipler, yol genişletme çalışması yapacak.Jandarma saat 14.00’dan sonra geçişlere izin vermiyorGeçtiğimiz hafta belli aralıklara devam eden kar yağışı ve düşen çığ sonrası Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Bu nedenle bazı bölgelerdeki çığ riskine karşı jandarma Yukarı Narlıca Mahallesi’nde yolu kapatarak sivil araçların geçişine izin vermedi. Dün itibarı ile açılan yolda kontrollü geçiş sağlanıyor. Sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında geçişler izin verilirken, bu saatlerin dışında geçişlere izin verilmiyor.Yolun kapalı bulunduğu zaman ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.“Sabah 07:00 ile öğleden sonra saat 14:00 arası yolu açık tutuyoruz”Bahçesaray yolu ile ilgili İHA’ya bilgi veren Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Yağışın ve riskin olduğu günlerde karayolların talebi üzerine hem Çatak hem de Bahçesaray kaymakamlarımız yolu fiili olarak kapatıyor. Önce karayolları ekipleri yolu kontrol ediyor varsa araç onları indiriyor, ondan sonra yolu kapatıyor. Bu sene sıkıntılı olan günlerde bu uygulamaya başladık. Sabah 07.00 ile öğleden sonra saat 14.00 arası yolu açık tutuyoruz. Onun dışında yolu kapalı tutuyoruz. Yağış, tipi ve tehlike yoksa yol sürekli açık. Onun dışında Bitlis’in Hizan ilesi üzerinden yol 24 saat açık. Karayolları ile jandarma ekiplerimiz bu yıl daha titiz çalışıyor. Jandarma ekiplerimiz hem Çatak yolunda hem de Bahçesaray için Yukarı Narlıca Mahallesi girişinde yolun kapalı olduğuna dair ikaz levhaları koyarak yolu kapatıyorlar” dedi.

“Yapılan araştırmalarda çığ genelde öğleden sonra düşüyor”Vali Bilmez, vatandaşların saat 14.00 değil de 16.00’da yolun kapanmasını yönünde bir taleplerinin olduğu sorusuna ise “Bizim yaptığımız araştırmalarda çığ genelde öğleden sonra düştüğü. Karayolları ekipleri yılların tecrübesi ile vede meteorolojiden aldığı verilere göre onların bizde talebi bu yönde. Yolun kapanması ile ilgili mülki idare amiri bir karar vermiyor. Karayolları ekiplerin talebi üzerine biz o talebi hayata geçiriyoruz. Geçen senede meydana gelen olayda yoldakilerini aldıktan sonra yolu kapatma çalışması yaparken o aşamada hadise de oldu. Bu yüzden yaşadığımız bu olaydan sonra daha ciddi, daha hassas davranmalıyız. Vatandaşlarımız da bunun keyfi yapılmadığını, geçen sene 42 canımızı çığlara kaptırdık. Allah hepsini gani gani rahmet etsin. Bu sene aynı acıyı bir daha yaşamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.





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