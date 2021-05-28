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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
VAN - Aralarında Coşkun Aral'ın da bulunduğu fotoğraf sanatçıları inci kefali göçünü izledi

VAN - Aralarında Coşkun Aral'ın da bulunduğu fotoğraf sanatçıları inci kefali göçünü izledi



: - Drone ile ırmak görüntüsü - Balıkların göç görüntüleri - Fotoğrafçıların göçü fotoğraflamaları - Belgeselci ve Foto muhabiri Coşkun Aral ile röportajFotoğraf tutkunları Van 'da inci kefali göçünü izlediVAN (AA) - Van 'a gelen fotoğraf sanatçıları, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu izledi.Ağrı'da foto safariye katılan aralarında Coşkun Aral'ın da bulunduğu fotoğraf sanatçıları, Van 'ın Erciş ilçesine geldi. Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izleyen fotoğraf tutkunları, bol bol fotoğraf çekti.Aral, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkların yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için yaptığı göçün çok önemli olduğunu söyledi.

Derelerdeki balık yoğunluğuna dikkati çeken Aral, "Adeta bir konvoy gibi, aralarında bu mücadelede telef olanlar var. Martıların görüntüleri olağan üstü. Doğanın bu muhteşem olayını biz fotoğrafçıların izleyebilmesi büyük bir ayrıcalık." dedi.

İnci Kefali Yumurta Muhabir Irak 

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